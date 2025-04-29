Песков о легитимности Зеленского: вопросы урегулирования превыше всего
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что определенные сложности в работе с Киевом на фоне легитимности президента Украины Владимира Зеленского есть, но установление долгосрочного мира находится в приоритете, пишет ТАСС.
По словам Пескова, несмотря на имеющиеся сложности, для Москвы приоритетными являются интересы мирного урегулирования текущего конфликта.
Срок полномочий Зеленского истек еще весной 2024 года, но тогда Украина отказалась проводить президентские выборы в связи с действием режима военного положения и проводимой мобилизации в стране.
Тогда Зеленский объяснял, что Киев не может провести полноценные выборы в связи с тем, что военные не смогут в них участвовать, а это значит, что результаты получатся недостоверными. В итоге Зеленский остался в должности президента.
При этом российский президент Владимир Путин еще осенью 2024 года заявлял, что украинский лидер утратил легитимность и не может руководить Вооруженными силами Украины.