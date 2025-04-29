Песков о легитимности Зеленского: вопросы урегулирования превыше всего

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что определенные сложности в работе с Киевом на фоне легитимности президента Украины Владимира Зеленского есть, но установление долгосрочного мира находится в приоритете, пишет ТАСС .

По словам Пескова, несмотря на имеющиеся сложности, для Москвы приоритетными являются интересы мирного урегулирования текущего конфликта.

Срок полномочий Зеленского истек еще весной 2024 года, но тогда Украина отказалась проводить президентские выборы в связи с действием режима военного положения и проводимой мобилизации в стране.

Тогда Зеленский объяснял, что Киев не может провести полноценные выборы в связи с тем, что военные не смогут в них участвовать, а это значит, что результаты получатся недостоверными. В итоге Зеленский остался в должности президента.

При этом российский президент Владимир Путин еще осенью 2024 года заявлял, что украинский лидер утратил легитимность и не может руководить Вооруженными силами Украины.