Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинская власть больше не имеет легитимности и не может управлять Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает «Царьград» .

Путин выступил с заявлением. По словам главы государства, власть на Украине является незаконной, поэтому не может эффективно контролировать собственную армию.

Ранее стало известно, что Путин допустил удар по центрам принятия решений в Киеве в течение дня.

Также президент России отмечал, что страна готова к переговорам по вопросу украинского конфликта на прежних условиях, то есть при выводе ВСУ из новых регионов РФ и отказе Украины от вступления в НАТО.