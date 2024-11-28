Путин: руководство Украины утратило легитимный статус и не может управлять ВСУ
Владимир Путин заявил, что украинская власть потеряла легитимность
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинская власть больше не имеет легитимности и не может управлять Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает «Царьград».
Путин выступил с заявлением. По словам главы государства, власть на Украине является незаконной, поэтому не может эффективно контролировать собственную армию.
Ранее стало известно, что Путин допустил удар по центрам принятия решений в Киеве в течение дня.
Также президент России отмечал, что страна готова к переговорам по вопросу украинского конфликта на прежних условиях, то есть при выводе ВСУ из новых регионов РФ и отказе Украины от вступления в НАТО.