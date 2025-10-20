Песков не стал комментировать сообщения СМИ о планах РФ и Украины по территориям

В Кремле не стали дополнительно комментировать новости о содержании прошедшего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В том числе нет никакой информации о возможном обмене России и Украины территориями, о котором ранее писали СМИ, сообщает ТАСС .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал комментировать заявления СМИ о том, что Путин и Трамп во время разговора якобы обсуждали вывод украинских войск из Донбасса в обмен на некоторые территориальные уступки в Запорожской и Херсонской областях.

По словам представителя Кремля, вся информация о беседе президентов России и США была дана ранее. Добавить к этому нечего.

Ранее американская газета The Washington Post написала, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 16 октября обсуждали требование РФ вывести украинские войска с территории Донбасса в обмен на территориальные уступки. Российская сторона не подтверждала это утверждение.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Дональдом Трампом обсудил вопрос вывода ВСУ из контролируемых населенных пунктов Донбасса. Он подчеркнул, что Украина не пойдет на этот шаг.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.