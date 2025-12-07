Песков не исключил влияния deep state в США на реализацию новой нацстратегии

«Мы знаем, что бывает, когда очень красиво концептуально все написано, но то, что называется у них „дипстейт“, делает все по-другому», — прокомментировал Песков публикацию обновленной стратегии нацбезопасности США в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва будет внимательно следить за реакцией на обновленную стратегию национальной безопасности США.

Ранее в США опубликовали обновленную стратегию национальной безопасности. В документе говорится о важности улучшения отношений с Россией. Также в стратегии содержится информация о политике США в Европе.

