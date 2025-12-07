Песков не исключил влияния deep state в США на реализацию новой нацстратегии
Фото - © РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва допускает возможность влияния deep state на реализацию стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов, обновленной главой Белого дома Дональдом Трампом.
«Мы знаем, что бывает, когда очень красиво концептуально все написано, но то, что называется у них „дипстейт“, делает все по-другому», — прокомментировал Песков публикацию обновленной стратегии нацбезопасности США в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва будет внимательно следить за реакцией на обновленную стратегию национальной безопасности США.
Ранее в США опубликовали обновленную стратегию национальной безопасности. В документе говорится о важности улучшения отношений с Россией. Также в стратегии содержится информация о политике США в Европе.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.