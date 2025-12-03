сегодня в 19:43

Песков назвал значимыми заявления Рубио после переговоров Уиткоффа в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал оценку утверждениям американского госсекретаря Марко Рубио относительно перспектив диалога по украинскому вопросу после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве. Он назвал эти заявления значимыми, сообщает «Царьград» .

Песков отметил важность прозвучавшего заявления, подчеркнув, что информация исходит не из неофициальных источников, а от главы Госдепа США.

Представитель Кремля акцентировал внимание на том, что высказывание принадлежит непосредственно государственному секретарю Соединенных Штатов, что придает ему весомость и значимость на фоне общей геополитической обстановки.

Ранее Рубио заявил, что решить украинский конфликт без контактов с Россией невозможно. Но решение урегулировать ситуацию будут принимать Москва и Киев.

Также США раскрыли один из ключевых пунктов спора в переговорах по Украине — 20% земель Донецкой Народной Республики, которая на данный момент контролируется представителями киевского режима.

