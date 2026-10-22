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Песков назвал возможный город для встречи России, США и Украины

Политика

Столицу ОАЭ Абу-Даби рассматривают в качестве основной площадки для трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока речь идет об Абу-Даби»,  — сказал Песков, отвечая на вопрос об основной площадке для трехсторонних переговоров с США и Украиной.

Накануне президент России Владимир Путин озвучил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу во время встречи в Санкт-Петербурге, что РФ готова возобновить трехсторонний переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в 10-х числах ноября.

В среду спецпосланник американского лидера привез Путину документы с подходами к урегулированию конфликта на Украине.

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