Песков назвал Мерца яростным апологетом конфронтации с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц активно поддерживает идею противостояния с Россией и стремится мобилизовать европейские страны против нее. В связи с этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Мерца яростным апологетом конфронтации с РФ и заявил, что Москва принимает во внимание его мнение, пишет RT .

Песков заявил, что российская сторона принимает во внимание позицию Мерца. Москва внимательно следит за такой позицией немецкого лидера и будет учитывать ее при планировании своих дальнейших шагов.

«Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И такой агрессивной мобилизации Европы», — подчеркнул Песков во время общения с журналистами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Мерц полностью посвятил себя наращиванию военной мощи Германии, поскольку отверг возможность мирного решения украинского кризиса.

Ранее на конференции в Риме Мерц обратился к России, США и Словакии. По его мнению, президент США Дональд Трамп должен сделать все возможное, чтобы сохранить трансатлантическое партнерство, а российскому лидеру Владимиру Путину он адресовал короткую фразу: «мы не сдадимся».