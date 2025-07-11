Канцлер ФРГ на конференции в Риме обратился к России, США и Словакии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме обратился с заявлениями к России, США и Словакии, сообщает «Царьград» .

Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп должен сделать все возможное, чтобы сохранить трансатлантическое партнерство. Более того, канцлер уверен, что в связи с общими интересами глава Белого дома должен «остаться с европейцами».

Для президента Российской Федерации Владимира Путина у немецкого лидера было короткое и жесткое послание.

«Послание довольно простое: мы не сдадимся», — заявил Мерц.

Также канцлер обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Он выразил беспокойство по поводу очередного пакета антироссийских санкций, так как страна единственная не поддержала 18-й пакет. В связи с этим Мерц отметил, что Братислава должна прекратить препятствовать процессу и дать зеленый свет новым рестрикциям.