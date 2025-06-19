Песков назвал главное условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главное условие для встречи главы государства Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, она должна стать итогом серьезной работы, сообщает РБК .

«Такая встреча на высшем уровне, она должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленных точек», — заявил Песков.

Путин на полях ПМЭФ-2025 отметил, что Москва и Киев договариваются о новом этапе переговоров, которые состоятся после 22 июня. Россия готова к содержательному диалогу по урегулированию конфликта.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты сопоставили проекты мирных соглашений от Украины и РФ и понимают, как может выглядеть окончательное урегулирование конфликта между двумя странами.