Песков: Кремль продолжит контакты с Шольцем даже после его слов о РФ

В Кремле считают, что с канцлером ФРГ Олафом Шольцем нужно продолжать вести диалог даже после того, как он сделал провокационные высказывания против РФ во время визита в Киев. Об этом Ura рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Для РФ всегда есть смысл поддерживать контакты. Президент Владимир Путин много раз отмечал, что готов вести диалог, добавил Песков.

2 декабря на пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским, Шольц сказал, что российский лидер якобы «не достиг ни одной из военных целей». Украина не проиграла в конфликте. ЕС будет продолжать вести борьбу с действиями РФ.

Шольц приехал на встречу с Зеленским с таинственным металлическим чемоданом. Шольц признался, что в нем дорожные принадлежности и белье.