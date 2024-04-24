Песков: Кремль не может вмешиваться в инцидент с главой МЧС Чечни

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что власти РФ не могут вмешиваться в инцидент с задержанием начальника чеченского главка МЧС Алихана Цакаева. Об этом сообщает РИА Новости .

На минувшей неделе Цакаева задержали на границе с Дагестаном около КПП «Герзель». Как писали СМИ, силовики вытащили мужчину из машины и положили на землю. У главы ГУ МЧС РФ по Чечне не было при себе документов. Позже его отпустили.

После инцидента глава Чечни Рамзан Кадыров попросил власти Дагестана принять меры в отношении виновных в произошедшем. Также он назвал попытку задержания «постыдной провокацией». Глава Дагестана Сергей Меликов ответил, что КПП «Герзель» является федеральным. А ГУ МВД РФ по СКФО уточнило, что задержанный нарушитель ехал по встречной полосе движения, при задержании сопротивлялся.

«Это не прерогатива Кремля, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, и других органов», — пояснил Песков.