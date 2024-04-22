Глава МЧС Чечни появился на совещании у Кадырова после задержания на границе

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев был замечен на совещании у главы Республики Рамзана Кадырова, следует из видеозаписи, опубликованной им в Telegram-канале .

Министра на прошлой неделе задержали на границе с Дагестаном у КПП «Герзель». По данным СМИ, силовики вытащили его из авто и положили на землю. Цакаев не имел с собой документов. Однако позже его отпустили.

Известно, что машина министра двигалась по встречной полосе, а водитель не остановился по требованию сотрудников правопорядка. На место происшествия позже прибыли батальон ДПС ЧР и три машины спецназа «Ахмат».

Кадыров 22 марта проводил совещание «по вопросам участия региона в специальной военной операции на Украине», на котором также был и глава МЧС. Глава Республики назвал происшествие «постыдной провокацией» и призвал «гнать из структур с треском» правоохранителей, которые проводили задержание Цакаева.