Песков: конкретных дат нового раунда переговоров по Украине еще нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшний день пока нет конкретных дат нового раунда переговоров на уровне экспертов по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС .

«Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро», — сказал Песков.

Первый раунд трехсторонних консультаций между делегациями РФ, США и Украины прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд переговоров состоялся там же с 4 по 5 февраля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не впадать в восторг из-за того, что президент США Дональд Трамп поставил на место Европу и украинского лидера Владимира Зеленского.

