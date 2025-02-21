Песков: конкретной информации по переговорам Путина и Трампа пока нет
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга сказал, что конкретики по поводу встречи глав России Владимира Путина и США Дональда Трампа нет. Есть только понимание ее необходимости, сообщает РИА Новости.
«Установка — хорошо подготовить эту встречу, чтобы она была максимально результативной», — добавил пресс-секретарь президента РФ.
На брифинге Песков отметил, что СВО продолжается. Цели спецоперации должны быть достигнуты.
Ранее Песков сказал, что Кремль не требовал вывести войска НАТО из Восточной Европы.