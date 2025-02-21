Песков: конкретной информации по переговорам Путина и Трампа пока нет Политика 21 февраля 2025 13:06 Фото - © РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга сказал, что конкретики по поводу встречи глав России Владимира Путина и США Дональда Трампа нет. Есть только понимание ее необходимости, сообщает РИА Новости.