Песков: конкретной информации по переговорам Путина и Трампа пока нет

Политика

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга сказал, что конкретики по поводу встречи глав России Владимира Путина и США Дональда Трампа нет. Есть только понимание ее необходимости, сообщает РИА Новости.

«Установка — хорошо подготовить эту встречу, чтобы она была максимально результативной», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

На брифинге Песков отметил, что СВО продолжается. Цели спецоперации должны быть достигнуты.

Ранее Песков сказал, что Кремль не требовал вывести войска НАТО из Восточной Европы.