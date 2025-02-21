Кремль заявил, что не требовал вывести войска НАТО из Восточной Европы

Россия на переговорах с США в Эр-Рияде не требовала вывести войска НАТО из Восточной Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее такая информация появлялась в ряде СМИ, сообщает ТАСС .

«Нет, это не так, это не соответствует действительности. Наша позиция относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких, скоро почти десяток, волн [расширения] в сторону наших границ вызывает нашу обеспокоенность», — сказал Песков.

Ранее румынские власти утверждали, что на переговорах РФ — США в Эр-Рияде российские делегаты якобы потребовали, чтобы НАТО вывело войска из Восточной Европы. В Бухаресте добавляли, что американские официальные лица «отклонили эту просьбу».

Между тем Reuters со ссылкой на источники заявило, что представители России и США якобы тайно встречались в Швейцарии с ноября 2024 года. По данным американского агентства, на тех встречах Москва и Киев обсуждали кризис на Украине. Российские власти пока не комментировали эти утверждения.

