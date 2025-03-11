Песков: Киев атакой на Москву пытается подпортить тенденцию к концу конфликта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что массированной атакой беспилотников на Москву Украина могла пытаться подпортить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию конфликта, сообщает ТАСС .

Он напомнил слова американцев, которые утверждают, что в ходе переговоров с Киевом в Саудовской Аравии намерены лишь оценить уровень готовности Украины к мирному урегулированию конфликта. Таким образом, в настоящее время переговоры о мирном завершении российско-украинского конфликта не ведутся.

«Здесь пока нечего срывать, но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию — это да», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Во вторник в районе 4 часов утра Москва и Подмосковье подверглись масштабной атаке беспилотников ВСУ. Согласно информации, предоставленной Минобороны РФ, российские средства ПВО успешно отразили атаки свыше 330 дронов. В Подмосковье погибли 2 человека, еще около 20 пострадали.