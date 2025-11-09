Песков: испытания «Буревестника» и «Посейдона» не были ядерными

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» нельзя отнести к ядерным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, в чем разница, сообщает РИА Новости .

По его словам, ядерный движитель и ядерный взрыв — это разные вещи. А в контексте данных испытаний речь идет в первую очередь о «средстве доставки».

Песков отметил, что американские эксперты сделали ошибку в своих «поверхностных» суждениях и выводах насчет испытаний «Буревестника» и «Посейдона».

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы. А с «Посейдоном», по его словам, никакие аналоги не могут сравниться по скоростям и глубинам движения.

