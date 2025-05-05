Независимый кандидат Кэлин Джорджеску, который лидировал по результатам первого тура президентских выборов в Румынии, был «выброшен» из предвыборной гонки. Из-за этого у граждан страны не осталось возможности поддержать понравившегося кандидата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает газета «Ведомости» .

Официальный представитель Кремля прокомментировал ситуацию с выборами в Румынии. По его словам, Джорджеску был одним из фаворитов предвыборной гонки.

Однако кандидат был «абсолютно волюнтаристски выброшен» из нее. Песков считает, что румын лишили права проголосовать за того, кого хотят.

Результаты первого тура выборов были аннулированы в декабре 2024 года Конституционным судом Румынии. Он обосновал это нарушениями правил голосования. Тогда победителем стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Он набрал 22,94% голосов.

4 мая в Румынии вновь стартовали президентские выборы. В них участвует 11 кандидатов. Второй тур запланирован на 18 мая.