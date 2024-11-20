Песков: график Путина не изменился после ударов ATACMS по Брянской области

График президента РФ Владимира Путина не изменился после ударов ракетами ATACMS по Брянской области. Российский лидер продолжает следовать своему расписанию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС .

По словам официального представителя Кремля, Путин уделяет теме спецоперации много часов каждодневно. Глава государства проводит совещания, отдельные встречи.

Путин каждый день принимает доклады. Они являются неотъемлемой частью его расписания, которому глава государства следует. Все другие мероприятия, в которых принимает участие Путин, идут по плану. В этом уверяет Песков.

Ранее ВСУ с помощью американских ракет ATACMS нанесли удары по Брянской области. Два американских чиновника подтвердили использование украинскими силами этого вооружения.