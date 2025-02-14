По его словам, РФ не хочет возвращаться в Группу 7, которая «утратила свою релевантность». Песков уточнил, что G7 объединяет страны, которые больше не лидируют по экономическому и социальному росту.

Эти центры роста переместились в другие государства, по словам пресс-секретаря президента РФ. Потому Россия заинтересована в сотрудничестве с G20.

Песков утверждает, что Группа двадцати больше отражает «экономические локомотивы земного шара».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что исключать Россию из G7 было ошибкой. Она хотел бы, чтобы Москва вернулась в Группу семи.