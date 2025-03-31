Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле зафиксировали много случаев сотрудничества США и Великобритании с целью нанести поражение РФ в первые годы конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

Песков призвал вспомнить заявления официальных лиц, в том числе главы государства Владимира Путина, начиная с 2014 года. Российский лидер говорил об организации госпереворота на Украине, о милитаризации страны.

«Здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», — заявил Песков.

Американская газета New York Times сообщила, что ВМС США координировали операции в крымских водах в 2022 году. Также ЦРУ контролировало удары ВСУ дронами по порту в Севастополе, а в прошлом году — удары вглубь России. Более того, американские военные передавали ВСУ данные о расположении ВС РФ и координировали удары ракетами HIMARS.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились поддерживать контакты при необходимости. Новый разговор двух лидеров может состояться, если Украина не выполнит договоренности.