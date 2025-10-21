Песков: даты встречи Путина и Трампа в Будапеште еще не определены

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что даты для планируемой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии еще не определены, сообщает ТАСС .

«Никаких дат не называлось. Понимания (по ним — ред.) нет», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента назвал фантастической версией идею о том, что Путин и Трамп могут прилететь в Будапешт одним бортом.

Ранее в Кремле объяснили, почему для встречи Путина и Трампа в этот раз выбрали Будапешт. В прошлый раз российский и американский лидеры встречались на территории Аляски.

