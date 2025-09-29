сегодня в 01:59

Песков: даты визита Ким Чен Ына в Россию пока не определены

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точные сроки визита в Москву лидера КНДР Ким Чен Ына пока не определены, сообщает ТАСС .

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, прояснились ли сроки и началась ли практическая проработка визита.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели двустороннюю встречу в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, куда они прибыли вместе на российском президентском автомобиле «Аурус».

Переговоры прошли после участия лидеров в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны.

