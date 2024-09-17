Песков: численность ВС РФ увеличена из-за угроз для страны

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что численность российской армии увеличили в связи с угрозами для страны и чрезвычайно враждебной обстановкой, сообщает ТАСС .

В частности, по словам представителя Кремля, угрозы для России существуют по периметру ее границ. Это, в свою очередь, стало следствием враждебной обстановки Запада и нестабильности на восточных рубежах.

Песков добавил, что такая ситуация потребовала «принятия соответствующих мер».

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность ВС РФ устанавливается на уровне 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что такое решение связано с необходимостью защиты суверенитета РФ в условиях сложившейся международной обстановки.