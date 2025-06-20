сегодня в 12:20

Песков анонсировал длинную и содержательную речь Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступит с длинной и содержательной речью. Она будет объемной, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС .

На встрече выступят гости из Бахрейна, Индонезии и Китая. Президенту России смогут задать вопросы.

Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина будет журналист из ОАЭ Надим Котеич, добавил Песков.

Ранее председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что идея сделать Владимира Путина персонажем знаменитого мультсериала «Простоквашино» родилась спонтанно. Это произошло во время сессии на ПМЭФ.