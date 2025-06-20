Идея превратить Путина в героя «Простоквашино» возникла на ПМЭФ
Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что идея сделать президента России Владимира Путина персонажем знаменитого мультсериала «Простоквашино» родилась спонтанно во время сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.
Во время обсуждения исполнительный вице-президент компании Moderna из Индонезии Майкл Джазир отметил, что Путин и российские мультфильмы пользуются большой популярностью в мире.
«В ответ на это я сказала, что „Союзмультфильм“ будет рад нарисовать президента в знаменитой мультдеревне», — подчеркнула Слащева.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что появление Владимира Путина в мультсериале «Простоквашино» не требует согласования с Кремлём. Таким образом, проект может быть реализован без дополнительных бюрократических процедур.