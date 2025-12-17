Первого вице-спикера Рады Корниенко назначили председателем «Слуги народа»

сегодня в 22:23

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко назначен председателем партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщил глава фракции этой партии и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в Telegram-канале.

«„Слуга народа“ выбрала нового главу партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко», — сообщил он.

СМИ сообщали, что партия Зеленского «Слуга народа» планировала 17 декабря собрать съезд, на котором хотели выбрать нового главу.

Ранее в украинском парламенте состоялось голосование за законопроект, который восстанавливает самостоятельность ключевых антикоррупционных структур страны.