На Украине Рада проголосовала за восстановление независимости НАБУ

В украинском парламенте состоялось голосование за законопроект, который восстанавливает самостоятельность ключевых антикоррупционных структур страны. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) снова получили независимый статус, пишет ТАСС .

Трансляцию этого важного политического события можно было наблюдать в прямом эфире телеканала «Рада». Интересно, что именно фракция «Слуга народа», которая всего несколько дней назад, 22 июля, поддержала ограничение независимости этих органов, теперь обеспечила большинство голосов за их восстановление. Всего законопроект поддержали 330 парламентариев.

Парламентарии окончательно утвердили законопроект, приняв его в экстренном режиме без проведения дополнительных слушаний. Ускоренная процедура позволила завершить все необходимые чтения в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз временно прекратил финансирование Украины из-за давления на антикоррупционные органы НАБУ и САП. Местное население также было возмущено давлением на НАБУ и САП и вышло с протестами сразу в нескольких городах.