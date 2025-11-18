Перевозчики Японии несут убытки из-за отсутствия прямого авиасообщения с РФ

В японском деловом сообществе нарастает запрос на восстановление прямого авиасообщения с Россией. Как сообщили газете «Известия» в посольстве РФ в Токио, ключевые национальные авиаперевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA) оказались в невыгодном положении из-за текущих ограничений.

«Основные японские перевозчики вынуждены выстраивать маршруты в Европу в обход воздушного пространства нашей страны, что приводит к удорожанию билетов, увеличению времени в пути и повышенному износу техники», — отметили в дипмиссии.

Российские авиакомпании также демонстрируют готовность к возобновлению полетов. В посольстве подчеркнули, что для решения вопроса требуется политическое решение со стороны японского правительства, при наличии которого Москва готова к незамедлительному диалогу.

Несмотря на отсутствие прямых рейсов, турпоток между странами продолжает расти второй год подряд, что свидетельствует о сохраняющемся взаимном интересе.