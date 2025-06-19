Несмотря на то, что бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что российские нефтяные объекты якобы могут быть законными целями Украины для нанесения ударов, на самом деле этого не произойдет. Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что США и Великобритания не допустят того, чтобы Вооруженные силы Украины наносили удары по нефтяным месторождениям России из-за личной выгоды, пишет Инфо24 .

По мнению эксперта, Великобритания и США не дадут Украине разрешения атаковать российские нефтяные объекты. Причина проста — многие из этих объектов частично принадлежат американским и британским компаниям.

Ландсбергис ранее заявил, что Украина имеет право бить по нефтедобывающим объектам России. Однако, как отмечает Перенджиев, такие планы останутся лишь мечтами из-за заинтересованности западных стран в сохранности этих активов.

«Есть предположение, что некоторые российские нефтяные объекты могут быть связаны с украинскими олигархами, которые тоже не заинтересованы в их уничтожении. Я думаю, что сбитый летчик по фамилии Ландсбергис выступает на стороне какой-то украинской финансово-промышленной группы, которая пытается воевать с одним из западных конгломератов», — добавил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина возобновили прямые мирные переговоры, которые были прерваны Киевом в 2022 году. На данный момент состоялось два раунда переговоров, и контакты между делегациями стран продолжаются. Соответствующую информацию подтвердил президент России Владимир Путин.