Переговоры России и США ожидаются 10 апреля в Стамбуле

Второй раунд переговоров российской и американской делегаций ожидается 10 апреля в турецком Стамбуле. Предыдущие консультации двух стран прошли 27 февраля, сообщает ТАСС .

Консультации между Россией и США ожидаются в Стамбуле 10 апреля, подтвердил ТАСС источник.

«На 10 апреля ориентир», — заявил источник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — зампомощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Предстоящие консультации представителей России и США будут посвящены вопросам нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

На предстоящих переговорах вопросы Украины подниматься не будут, сообщил американский Госдеп.

Предыдущий раз делегации РФ и США встречались в Стамбуле 27 февраля. Делегации также возглавляли Даричев и Коултер. Встреча продолжалась более шести часов и проходила в закрытом формате. После завершения консультаций американская сторона объявила, что на встрече «были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий двух стран».