Стало известно, кто возглавит делегации РФ и США на переговорах в Стамбуле

МИД: Дарчиев и Коултер возглавят делегации РФ и США на переговорах в Стамбуле

Российскую делегацию на переговорах РФ и США возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — зампомощника госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии Соната Коултер, сообщает ТАСС .

Второй раунд переговоров стран состоится в Стамбуле в ближайшие дни.

В МИД РФ уточнили, что предстоящие консультации будут посвящены вопросам нормализации функционирования дипломатических миссий России и Штатов.

«Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными», — добавили в министерстве.

Предыдущие консультации двух стран прошли в Стамбуле 27 февраля.