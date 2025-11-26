Переговоры по плану Трампа продолжатся в Киеве

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о предстоящем визите министра армии США Дэна Дрисколла в Киев на этой неделе для завершающих переговоров по мирному урегулированию, сообщает РБК .

По словам Ермака, состоявшийся разговор с американским представителем подтвердил наличие «хорошей основы», достигнутой во время женевских консультаций 23 ноября, где первоначальный 28-пунктный план администрации президента США Дональда Трампа претерпел существенные изменения.

Владимир Зеленский и его команда, как подчеркнул Ермак, «полностью настроены на дальнейшую работу».

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским только при условии близости сторон к заключению соглашения. Параллельно с визитом Дрисколла в Киев спецпосланник Стив Уиткофф направится в Москву для переговоров с российским руководством.

