Переброс американских кораблей с ядерным оружием угрожает миру в регионе.

сегодня в 06:19

Венесуэла обвинила США в милитаризации Карибского моря и обратилась в ООН

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о резкой эскалации напряженности в Карибском регионе, сообщает газета «Известия» .

По его словам, постоянное представительство страны при ООН направило официальное обращение в связи с началом размещения США военных подразделений и ядерного оружия вблизи венесуэльских границ. Пинто охарактеризовал эти действия как враждебные и угрожающие региональному миру.

Постоянный координатор ООН в Венесуэле Джанлука Рамполла поддержал обеспокоенность Каракаса, добавив, что Вашингтон использует ложные обвинения в наркотрафике для оправдания потенциальной агрессии против суверенного государства.

Ранее сообщалось, что США направляют к берегам Венесуэлы ракетные корабли системы Aegis под предлогом борьбы с наркокартелями.