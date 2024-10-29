Перебежчики из КНДР стремятся на Украину для ведения психологической войны

Группа из почти 200 перебежчиков из КНДР хочет перейти на сторону ВСУ для участия в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости .

Как сообщает газета South China Morning Post, перебежчики, проживающие в Южной Корее, стремятся на Украину, чтобы начать кампанию психологической войны против своих бывших товарищей.

Группа из бывших солдат с военным опытом планирует применить знания о вооруженных силах КНДР для подрыва и деморализации северокорейских солдат, которые якобы могут присутствовать в России.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в РФ военных из КНДР, назвал спутниковые снимки «серьезной вещью».