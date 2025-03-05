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Пьер де Голль заявил, что Украина прекратит свое существование

Внук генерала Шарля де Голля Пьер заявил, что Украина прекратит свое существование как государство. По его словам, Владимир Зеленский распродает свою страну, сообщает РИА Новости .

По его словам, уже проданы 50% сельскохозяйственных угодий.

«Это площадь Италии, а теперь не осталось и редкоземельных. Это страна, которая, к сожалению, будет разделена…», заявил он.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Владимира Зеленского не задалась.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.