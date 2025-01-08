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Пентагон заявил, что приход к власти Трампа не отразится на военной помощи Киеву

Приход новой американской администрации не повлияет на работу группы западных государств по координации поставок вооружений Украине, сообщает ТАСС .

По словам представителя Пентагона высокого ранга, пока нельзя говорить о том, какое решение примет администрация избранного президента Дональда Трампа по поводу своей роли внутри международной группы доноров Украины.

При этом он выразил уверенность в том, что работа западных стран по укреплению военных возможностей Украины продолжится.

Ранее американский президент Джо Байден объявил об отправке Украине около 2,5 млрд долларов. Соответствующее заявление выложено на официальном сайте Белого дома. 2,5 млрд долларов Украина получит в качестве помощи для сферы безопасности.