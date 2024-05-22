Пентагон: Россия могла запустить в космос противоспутниковый аппарат
Вашингтон считает, что Россия могла вывести на околоземную орбиту противоспутниковый аппарат, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.
«Шестнадцатого мая… Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли», — сказал он.
Также представитель Минобороны США уточнил, что на этой же орбите находится и «американский правительственный спутник». Военные, по словам Райдера, продолжат наблюдать за российским аппаратом. Его характеристики похожи на противоспутниковые вооружения, которые РФ якобы выводила в космос в 2019–2022 годах.
Ранее стало известно, что с Плесецка взлетела ракета «Союз-2.1б» с военными спутниками. Запуск был осуществлен в интересах министерства обороны РФ.