Пентагон: Россия могла запустить в космос противоспутниковый аппарат

«Шестнадцатого мая… Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли», — сказал он.

Также представитель Минобороны США уточнил, что на этой же орбите находится и «американский правительственный спутник». Военные, по словам Райдера, продолжат наблюдать за российским аппаратом. Его характеристики похожи на противоспутниковые вооружения, которые РФ якобы выводила в космос в 2019–2022 годах.

Ранее стало известно, что с Плесецка взлетела ракета «Союз-2.1б» с военными спутниками. Запуск был осуществлен в интересах министерства обороны РФ.