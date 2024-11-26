Пентагон официально подтвердил Украине разрешение на удары ATACMS вглубь России

сегодня в 22:41

«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — заявил Райдер.

Он подчеркнул, что сегодня украинские атаки американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США сняли запрет на украинские удары американскими ракетами вглубь РФ. По его словам, Киев может применять ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости.