Пентагон назвал АТР и сдерживание КНР высшим приоритетом ВС США

Американские вооруженные силы сконцентрируют свои усилия на регионе Индийского и Тихого океанов. По словам выдвинутого президентом США Дональдом Трампом на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Дэна Кейна, исходящая от Китая опасность для американских интересов в данном регионе не только реальна, но и продолжает усиливаться, пишет ТАСС .

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и противостояние растущему влиянию КНР теперь рассматриваются военным руководством США как стратегическая задача первостепенной важности.

«Регионы Индийского и Тихого океанов являются высшим приоритетом для Вооруженных сил США, и Китай представляет собой значительный и эволюционирующий вызов», — заявил Кейн в письменных ответах на вопросы американских законодателей.

Он также выразил недовольство текущим состоянием американского военно-промышленного комплекса, который, по его оценке, не соответствует современным требованиям.

Согласно позиции Кейна, в этот решающий период вооруженные силы Соединенных Штатов сталкиваются с проблемами в системе закупок и оборонно-промышленной инфраструктуре, которые не подготовлены к продолжительному противостоянию. Он также отметил недостаточную пропускную способность США.