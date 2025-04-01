Пекин остановил продажу стратегических объектов Панамского канала
Китайские регуляторы заблокировали сделку на 23 млрд долларов по продаже 43 портовых терминалов гонконгского конгломерата CK Hutchison консорциуму во главе с американским BlackRock, сообщает газета «Известия»со ссылкой на New York Post.
Владеющий активами в ключевых точках мировой торговли СK Hutchison в марте объявил о намерении продать порты, включая критически важные объекты у Панамского и Суэцкого каналов.
Сделку планировалось закрыть до 2 апреля, однако антимонопольная проверка в КНР сорвала сроки.
Ранее Дональд Трамп заявлял о желании США усилить влияние в Панамском канале, что могло повлиять на позицию Пекина. Теперь сделка, способная изменить баланс контроля над стратегическими морскими путями, оказалась под вопросом, указывает издание.