Пчелы против меда: НАТО ограничило США доступ к разведданным из-за Гренландии

Входящие в Североатлантический альянс государства решили ограничить обмен с США разведданными из-за опасений, что американский президент Дональд Трамп имеет реальные притязания на Гренландию — полуавтономную территорию Дании, сообщает ТАСС .

По данным британской газеты The i Paper, «открытое общение» представителей НАТО с коллегами из Штатов свернули. К этому привели опасения, что информация окажется у Трампа, а тот использует ее для попытки военного захвата Гренландии.

Источник из разведки Великобритании уточнил, что Туманный Альбион нацелен на укрепление партнерства в сфере обороны со странами Евросоюза. После угроз американского лидера в сторону Дании отношения между Лондоном и Вашингтоном находятся на самом низком уровне с 1950-х годов.

Ранее в Гренландии заявили о неспособности Дании защитить остров. Там признали, что США обладают крупным военным бюджетом и военной мощью.

