В Гренландии заявили о неспособности Дании защитить остров

Депутат парламента автономной территории Куно Фенкер заявил, что власти Дании не в состоянии обеспечить безопасность Гренландии, сообщает РИА Новости .

«Это (обеспечение безопасности Гренландии — ред.) абсолютно невозможно для Дании. На сто процентов невозможно», — отметил он.

Фенкер добавил, что у США и НАТО самые крупные военный бюджет и военная мощь.

17 января Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о том, что США намерены ввести 10-процентные пошлины против Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции, которые будут оставаться в силе до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном.

Данное решение должно вступить в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин увеличится до 25%.

