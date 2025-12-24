Ранее Дуров заявил о готовности оплатить ЭКО женщинам, которые захотят от него родить. Затем он опубликовал в Х набросок логотипа для своей «программы по донорству спермы».

Графический знак состоит из английских буков «р» и «d», расположенных в кругу. Предприниматель спросил у подписчиков, не слишком ли минималистично это выглядит.

Один из пользователей указал в комментариях к посту, что во Франции аббревиатура pd означает гомосексуалиста*. Основатель Telegram отреагировал на это намеком на то, что французский президент — гей*.

«Значит, это будет не гомосексуальный* проект, который выдает себя за гомосексуальный*. Как президент Франции, только наоборот», — написал Дуров.

Между тем споры не утихают вокруг половой принадлежности Брижит Макрон. В Сети считают, что жена президента Франции — трансгендер*.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

