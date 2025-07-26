Патрушев: РФ отреагирует на все виды агрессии против Калининградской области

Все виды военного посягательства на Калининградскую область спровоцируют немедленную и сокрушительную реакцию с использованием всех имеющихся у РФ сил и средств в соответствии с военной доктриной и основами госполитики страны в сфере ядерного сдерживания. Об этом РИА Новости рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

До этого командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью говорил, что Североатлантический альянс запланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Военный отметил, что государства НАТО воплощают план «линии сдерживания на восточном фланге». Он предполагает увеличение наземного потенциала и взаимодействия военной, промышленной сферы в блоке.

Патрушев отметил, что Россия знает о планах государств Запада по отношению к Калининграду. Он добавил, что регион — неотъемлемая часть РФ. Любое посягательство на область спровоцирует немедленный ответ.

«У России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области», — сказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии.

Патрушев добавил, что воплотить в жизнь агрессивные планы против России уже пытались тевтонские рыцари, прусские юнкеры и их нацистские потомки, но оказались на свалке истории. По мнению чиновника, современных «поджигателей войны» на Западе ожидает аналогичная участь.