Пашинян одобрил концепцию инициативы глобального управления Си Цзиньпина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что концепция инициативы глобального управления, о которой ранее заявил председатель КНР Си Цзиньпин, заслуживает внимания, сообщает ТАСС .

Армянский политик выступил на расширенном заседании ШОС+. Он напомнил, что председательство Китая в организации проходит под тематикой «Года устойчивого развития ШОС». Она предполагает в том числе идею глобальной охраны окружающей среды.

Пашинян поддержал данную концепцию. По его словам, она очень важна в контексте сохранения и укрепления многосторонней системы, основанной на Уставе ООН. Он добавил, что Ереван высоко ценит сотрудничество в рамках многосторонних платформ. Пашинян считает, что они помогают выстроить диалог, прийти к взаимопониманию и защитить права человека.

Он также напомнил, что в следующем году Армения будет принимать и председательствовать на Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КС-17).

Ранее президент РФ Владимир Путин также поддержал инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению. Он подчеркнул актуальность китайской концепции.