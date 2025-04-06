Партия ЛДПР почтила память Жириновского
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Члены ЛДПР почтили память основателя политсилы Владимира Жириновского на кладбище. Сегодня третья годовщина его гибели, сообщает в своем Telegram-канале глава партии Леонид Слуцкий.
Он отметил, что ЛДПР растет и развивается. Партия стала одной из ключевых в политической архитектуре государства.
По словам Слуцкого, политсила и дальше остается близкой к людям, а также помогает приближать победу в СВО.
Ранее в ЛДПР предложили выдворять из России семьи мигрантов за криминал.