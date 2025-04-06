Партия ЛДПР почтила память Жириновского

сегодня в 17:09

Члены ЛДПР почтили память основателя политсилы Владимира Жириновского на кладбище. Сегодня третья годовщина его гибели, сообщает в своем Telegram-канале глава партии Леонид Слуцкий.

Он отметил, что ЛДПР растет и развивается. Партия стала одной из ключевых в политической архитектуре государства.

По словам Слуцкого, политсила и дальше остается близкой к людям, а также помогает приближать победу в СВО.

Ранее в ЛДПР предложили выдворять из России семьи мигрантов за криминал.