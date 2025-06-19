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Парламент Литвы поддержал введение санкций против РФ и Белоруссии

Сейм (парламент) Литвы одобрил введение национальных санкций против РФ и Белоруссии. Он принял поправки в соответствующее законодательство, сообщает «Интерфакс» .

Речь идет об ограничениях, которые обычно применяет ЕС. Согласно поправкам, принятым сеймом Литвы, страна может ввести два вида санкций.

Первый — это замораживание активов. Второй — экономические ограничения. В обоих случаи списки лиц, которые попадают под санкции, будет формировать кабинет министров.

За поправки проголосовали 102 депутата сейма. Один человек воздержался.

Ранее Литва подала на Белоруссию в Международный суд ООН. Это произошло в связи с возникшим миграционным кризисом.