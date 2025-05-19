Литва подала на Белоруссию в Международный суд ООН

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Причина, по которой Литва подала на Белоруссию в суд, — миграционный кризис

В связи с возникшим миграционным кризисом, Литва обратилась с иском против Белоруссии в Международный суд ООН в Гааге, сообщает RT со ссылкой на МИД Литвы.

«Дело касается нарушений обязательств государств по Протоколу Организации Объединенных Наций против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху», — отметили в министерстве.

Литва добивается полной компенсации нанесенного ущерба, включая затраты на возведение стены, а также предоставления гарантий исключения подобных действий в будущем.

Литовское МИД также заявило о наличии у них свидетельств, якобы указывающих на причастность белорусского руководства к развитию миграционного кризиса.