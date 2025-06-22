Парламент Ирана решил перекрыть Ормузский пролив после атаки США

После американских ударов по ядерным объектам в Иране 17 нефтяных танкеров покинули Персидский залив. При этом войти в залив решились лишь три. Согласно данным сайта Marine Traffic, покидающие Персидский залив судна двигались группами, опасаясь быть остановленными.

37 кораблей находились в Ормузском проливе, пытаясь оценить риски входа в Персидский залив. В это время танкер под британским флагом Mountains of Maru изменил направление движения в Ормузском проливе и направился на юг.

Кроме того, после первых ударов Соединенных Штатов по Ирану йеменские хуситы заявили, что готовы атаковать американские суда в Красном море. По словам члена политбюро хуситов Мухаммеда аль-Бухейти, достигнутое в мае перемирие с США утратило силу.

В ночь на 21 июня американские бомбардировщики B-2 Spirit ударили по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам президента США Дональда Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей Ирана.